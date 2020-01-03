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تكنولوجيا

في 2020.. هواوي تركز جهودها على تطوير نظام بديل لخدمات جوجل

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:00 م
هواوي ونظام التشغيل
هواوي ونظام التشغيل أندرويد
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شيماء عبد المنعم
تخطط شركة هواوي الصينية، للتركيز على تعزيز خدماتها للأجهزة المحمولة Huawei Mobile Services، خلال عام 2020، والتي تعتمد عليها للترويج لهواتفها خارج الصين، وذلك في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، بحسب ما ذكره موقع "gizchina".

وبالرغم من أن شركتي مايكروسوفت Microsoft وميكرون Micron، تمكنتا من الحصول على ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية يسمح لهما بالتعامل مع هواوي، إلا أن جوجل لم تحصل بعد على هذا الترخيص، ما يعني أن هواوي لن تستطيع استخدام خدمات جوجل التي تعد الأساس لدعم تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى على الأجهزة المحمولة.

وقد أعلنت عملاق التكنولوجيا الصينية عن خدمات المحمولة HMS، رسميًا لأول مرة خلال مؤتمر المطورين HDC، الخاص بها في شهر أغسطس 2019، وهي شبيهة بخدمات جوجل GMS للجوال، ولكنها تقدم العديد من الخدمات، التي يصل عددها إلى 14 خدمة، بما في ذلك 9 خدمات أساسية، و5 خدمات نامية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل خدمات HMS على وظائف لا تملكها خدمات جوجل، مثل Scan Kit ، والتي تدعم تحديد وتحليل 13 من الرموز الرئيسية والرموز الشريطية ثنائية الأبعاد في جميع أنحاء العالم، كما يدعم الكشف والتضخيم التكيفي لرموز المسافات الطويلة.

وتسعى هواوي لتعزيز هذه الخدمات، ولتشجيع المطورين لإطلاق تطبيقاتهم على متجرها، وذلك في ظل غياب متجر جوجل بلاي، الذي يعد المصدر الأول لتنزيل التطبيقات والألعاب على أجهزة أندرويد خارج الصين.

وقال الرئيس التنفيذي يو تشنج دونج "Yu Chengdong": "إن الشركة ستبني الخدمات السحابية الطرفية التابعة لهواوي خلال عام 2020، وتغطي الخدمة حاليًا أكثر من 170 دولةً ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وهي تمتلك أكثر من 400 مليون مستخدم نشيط شهريًا".

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أصدرت قرار في شهر مايو الماضي بمنع شركة هواوي، التي تعد أكبر شركة في العالم لمعدات الاتصالات، وثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، من التعامل مع الشركات الأمريكية، مما حال دون وصولها إلى العتاد والتقنيات الضرورية لمنتجاتها، بما في ذلك نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.
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