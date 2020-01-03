تقرير الأعلى للإعلام: 35% يعلنون امتعاضهم من الشائعات الخارجية و10% يطلبون مداخلات للرد

كشف تقرير تحليل اتجاهات شكاوى الجمهور المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نحو 35% يعلنون امتعاضهم من الشائعات التى تبث من الخارج ضد مصر، ونحو 10% يطلبون إجراء مداخلات تليفزيونية للرد عليها.





كما كشف التقرير أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى 92 رسالة احتوت على آراء الجمهور واتخذ المجلس إجراءات ضد عدد منها لاحتوائها على شكاوى .





وأوضح التقرير أن المجلس تفاعل مع رسائل الجمهور التى يتم إرسالها عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للحكومة، كذلك تلقى 133 رسالة احتوت على شكاوى تم التحقيق فيها واتخاذ إجراءات حيالها وناقش ما احتوته باقى الرسائل من آراء تعبر عن مجملها عن رؤية المشاهدين والقراء للمحتوى الإعلامى.





وتراوحت الشكاوى بين صعوبة إجراء مداخلات مع برامج التوك شو للإدلاء بآرائهم فى القضايا التى يتم مناقشتها إلى الشكوى من وقائع محددة تمثل مخالفات لبرامج أو صحف، كما احتوت الآراء على ما يمكن أن يجرى تنفيذه، ومنها مقترحات جديرة بالدراسة.





كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قد تلقى من قبل شكوتين الأولى من أستاذة فى جامعة قناة السويس ضد صحيفة قومية تتهم مقالًا فى الجريدة بالسب والقذف ونشر وقائع غير صحيحة تتعلق بنزاع وظيفى بين رئيس الجامعة ومدرسة الجامعة، والثانية شكوى من شركة مقاولات ضد برنامج تليفزيونى .





وكان قد انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعداد تقرير تحليل اتجاهات شكاوى الجمهور .

وجاء فى التقرير أن المجلس فتح بعد أيام من تشكيله فى أبريل 2017 قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لمعرفة رأى المشاهدين والقراء فيما يتم بثه ونشره من محتوى إعلامى، حيث خصص المجلس رقم واتس آب وأعلنه للجمهور، وتم تشكيل فريق مسئول عنه، حيث يتم تلقى الرسائل وتقوم اللجنة بفحصها والتحقيق فيما يعتبر شكوى منها أو مناقشة الآراء والمقترحات التى تحتويها ويقوم فريق العمل بعمل مضمون لاتجاهات آراء الجمهور والاستفادة بها فى تقييم العمل الإعلامى فى إعداد التقارير الصادرة عن المجلس.

وذكر المجلس فى تقريره أن من عينة آراء الجمهور، مواطن يشكو من النصب باسم القروض الميسرة فى الفضائيات التى تبث من الخارج ومواطن يشكو جريدة المصرى اليوم لرفضها نشر مقال له بعنوان إنجازات الرئيس السيسى.





كما جاء فى التقرير شكوى ضد قناة فضائية تبث أفلام من نوعيات معينة مثل فيلم "عندما يقع الإنسان فى مستنقع الأفكار" وبه إسقاطات كثيرة، ومواطن يشكو من انتشار شائعة الالتهاب السحائى ويطالب بالإذاعة فى الإعلام المصرى بنفى هذا المرض، ومواطن يشكو 5 قنوات لعدم الرد على الآراء التى قد تهدم البلد والفيديوهات التى تحرض ضد مصر، ومواطن يشكو من عدم وجود قنوات إخبارية متخصصة للرد على مزاعم الإخوان باستثناء cbc إكسترا، ومواطن يشكو عدم الاهتمام بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة فى الإعلام، ومواطن يشكو قنوات "المولد وشعبيات والتت والمصراوية" لإفساد الذوق العام ونشر الرذيلة.



