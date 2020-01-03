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برلمان

رسميا.. اجتماع طارئ بالبرلمان لبحث التدخل التركي في ليبيا.. الأحد

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش اجتماعا طارئا صباح الأحد المقبل لبحث اعتزام تركيا ارسال قوات لليبيا.

وستبحث اللجنة الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركى .

وأكد كريم درويش ان اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والامن فى منطقة المتوسط وما يمكن ان يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح .

وأضاف درويش أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد الألمانى الدولى أيضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية وأنها ستتواصل مع كافة ممثلى الدول المعنية .كد كريم عبدالكريم درويش على أن تفويض البرلمان التركى لـأردوغان بإرسال قوات لليبيا ستؤجج الوضع فى ليبيا.

ولفت إلى أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية وفى إطار المصالح العليا للشعب الليبى.

وأضاف رئيس خارجية النواب إلى أن ارسال قوات اجنبية لليبيا ستؤدى لتصعيد عسكرى وتفاقم الأوضاع الليبية ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي شيء يهدد الأمن القومى المصرى واننا نقف كلنا خلف القيادة السياسية المصرية والشعب المصرى يدعم قيادته السياسية الحكيمة.

واختتم كريم درويش بثقته الكاملة فى قدرة الشعب الليبى الذى ناضل من أجل التحرر الوطنى فى الزود عن سيادته الوطنية والتنصل ومواجهة محاولات جلب مقاتلين ومرتزقة للداخل الليبى فى محاولة يائسة لتعزيز دور الجماعات والتنظيمات والميليشيات الإرهابية.
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