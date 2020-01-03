خلفا لـ سليماني.. خامنئي يعين إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، عين إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لـ قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمريكية، فجر الجمعة، قرب مطار بغداد.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.





واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.





وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



