ليلى علوي ترقص وتغني احتفالا بالعام الجديد

شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها بفيديو خلال رقصها وغنائها لأستقبال العام الجديد، وقالت خلال الفيديو :"2020 سنة حلوة كلنا نقول كدة بحبكم كلكم"، وذلك عبر حسابها بموقع "أنستجرام".



وعلقت ليلى على الفيديو :" إن شاء الله ٢٠٢٠ تكون سنة سعيدة وسنة خير علينا كلنا ".



وكرمت جامعة عين شمس النجمة ليلي علوي، عن مشوارها الفني، حيث كرمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى على دورها الريادى في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهي تخرجت من كلية التجارة بالجامعة.