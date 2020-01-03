مقتل شخص في حادث طعن بفرنسا.. والشرطة تقتل المهاجم

أطلقت الشرطة الفرنسية النار على رجل قرب العاصمة باريس وأردته قتيلا اليوم الجمعة، بعد أن حاول طعن عدة أشخاص في حديقة عامة.



وقالت صحيفة "لوفيجارو" إن المهاجم لقي حتفه بعد قليل من إطلاق النار عليه، موضحة أن أحد الضحايا توفي متأثرا بإصابته.



وصباح الجمعة، هاجم رجل بسلاح أبيض مجموعة من الأشخاص في حديقة هاوتس برويير.



وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا خلال الهجوم.