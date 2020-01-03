إيمى سلطان: عائلتى تحب الفنون وتربيت على فيديو سهير زكى

قالت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، إنها تعلمت فن الباليه في سنغافورة منذ الطفولة واشتركت في أكاديمية بالية منذ سن الرابعة وعندما وصلت إلى سن الخامسة عشرة احترفت رقص الباليه.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مقولة من يرقص باليه لا يرقص الرقص الشعبي خاطئة، فالباليه هو الأساس لأنه أصعب أنواع الرقص.



وكشفت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، أنها كانت تعشق فن البالية منذ نعومة أظافرها، مؤكدة أنها تحب الفنون الاستعراضية والمسرحية، والبالية يضم تلك النوعية من الفنون التي تعشقها.



وأكملت:عائلتى كلها تحب الفنون وتربيت على فيديوهات سهير زكى".

