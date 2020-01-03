بعد دقيقة واحدة.. كابوريا يسجل الهدف الأول لـ طلائع الجيش أمام وادي دجلة

نجح فريق طلائع الجيش، في تسجيل هدفه الأول في مرمى منافسه فريق وادي دجلة بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد بتروسبورت في اطار الاسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.
وعقب مرور دقيقة واحدة من صافرة البداية نجح طلائع الجيش في تسجيل الهدف الأول عن طريق احمد كابوريا ليعلن عن تقدم الفريق العسكري أمام وادي دجلة.
ويدخل طلائع الجيش بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع : أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل
خط الوسط : فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير
خط الهجوم : كريم طارق ، زولا
بينما جاء تشكيل وادي دجلة:
حراسة المرمى : محمد عبد المنصف
خط الدفاع : رجب عمران، خالد رضا، عبدالرحمن بودى، أحمد بيكهام
خط الوسط : أحمد سعيد، محمد هلال، حسام عرفات، إبراهيم عايش
خط الهجوم : عبد الكبير الوادي، رفيق كابو
وعقب مرور دقيقة واحدة من صافرة البداية نجح طلائع الجيش في تسجيل الهدف الأول عن طريق احمد كابوريا ليعلن عن تقدم الفريق العسكري أمام وادي دجلة.
ويدخل طلائع الجيش بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع : أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل
خط الوسط : فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير
خط الهجوم : كريم طارق ، زولا
بينما جاء تشكيل وادي دجلة:
حراسة المرمى : محمد عبد المنصف
خط الدفاع : رجب عمران، خالد رضا، عبدالرحمن بودى، أحمد بيكهام
خط الوسط : أحمد سعيد، محمد هلال، حسام عرفات، إبراهيم عايش
خط الهجوم : عبد الكبير الوادي، رفيق كابو