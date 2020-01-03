بعد دقيقة واحدة.. كابوريا يسجل الهدف الأول لـ طلائع الجيش أمام وادي دجلة



حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : رجب عمران، خالد رضا، عبدالرحمن بودى، أحمد بيكهام

خط الوسط : أحمد سعيد، محمد هلال، حسام عرفات، إبراهيم عايش

خط الهجوم : عبد الكبير الوادي، رفيق كابو

نجح فريق طلائع الجيش، في تسجيل هدفه الأول في مرمى منافسه فريق وادي دجلة بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد بتروسبورت في اطار الاسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.وعقب مرور دقيقة واحدة من صافرة البداية نجح طلائع الجيش في تسجيل الهدف الأول عن طريق احمد كابوريا ليعلن عن تقدم الفريق العسكري أمام وادي دجلة.ويدخل طلائع الجيش بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد بسامخط الدفاع : أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيلخط الوسط : فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سميرخط الهجوم : كريم طارق ، زولابينما جاء تشكيل وادي دجلة: