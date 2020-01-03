تعرف على رسالة محمد رجب لـ أمير كرارة بسبب مسلسل الإختيار

هنأ الفنان محمد رجب زميله الفنان أمير كرارة، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، على مسلسله الجديد الإختيار، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.



ونشر "رجب" صورة تجمعه بكرارة، وعلق عليها قائلًا: "حبيبي واخويا ابو الرجوله كلها الف مبروك حبيبي المسلسل انشاء الله تكسر الدنيا وده العادي بتاعك باشا مصر".



مسلسل "الإختيار" للنجم أمير كرارة، ينتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٠، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.



يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجي.