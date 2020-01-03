الشوط الأول.. الهلال يتعادل مع الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الهلال والفيصلي، بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وافتتح محمد البريك، الظهير الأيمن للهلال التسجيل لبطل آسيا في الدقيقة 18 ، قبل أن يعادل الهولندي رولي بونيفاسيا النتيجة للفيصلي في الدقيقة 29.
يذكر أن الفائز سيلاقي نادي الإتفاق في دور ربع النهائي، والذي اكتسح نادي أحد بـ 7 أهداف مقابل هدف.
يذكر أن الهلال قد احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته من مونتيري المكسيكي.
وافتتح محمد البريك، الظهير الأيمن للهلال التسجيل لبطل آسيا في الدقيقة 18 ، قبل أن يعادل الهولندي رولي بونيفاسيا النتيجة للفيصلي في الدقيقة 29.
يذكر أن الفائز سيلاقي نادي الإتفاق في دور ربع النهائي، والذي اكتسح نادي أحد بـ 7 أهداف مقابل هدف.
يذكر أن الهلال قد احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته من مونتيري المكسيكي.