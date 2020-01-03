الشوط الأول.. الهلال يتعادل مع الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الهلال والفيصلي، بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وافتتح محمد البريك، الظهير الأيمن للهلال التسجيل لبطل آسيا في الدقيقة 18 ، قبل أن يعادل الهولندي رولي بونيفاسيا النتيجة للفيصلي في الدقيقة 29.



يذكر أن الفائز سيلاقي نادي الإتفاق في دور ربع النهائي، والذي اكتسح نادي أحد بـ 7 أهداف مقابل هدف.



يذكر أن الهلال قد احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته من مونتيري المكسيكي.