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أخبار العالم

عاجل .. البنتاجون توافق على إرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:56 م
البنتاجون
البنتاجون
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وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على إرسال نحو 3 آلاف جندي إلى منطقة الشرق الأوسط.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "انشغالاتنا المشتركة بشأن الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني"، وذلك عقب ساعات من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

ذكرت قناة "الكوثر" الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي زار منزل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لتقديم العزاء إلى أسرته بعد مقتله في غارة أمريكية على مطار بغداد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تأكيده أن الولايات المتحدة تتحمل تبعات مقتل فيلق القدس الإيراني وعدد من قيادات الميليشيات الموالية لإيران، في ضربة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.
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