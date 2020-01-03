كأس خادم الحرمين| الهلال والفيصلي يتجهان للأشواط الإضافية

انتهت مباراة فريقي الهلال والفيصلي، بالتعادل الإيجابي 2-2، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.



وافتتح محمد البريك، الظهير الأيمن للهلال التسجيل لبطل آسيا في الدقيقة 18 ، قبل أن يعادل الهولندي رولي بونيفاسيا النتيجة للفيصلي في الدقيقة 29.



وعاود الهلال التقدم عن طريق لاعبه صالح الشهري، في الدقيقة 63 ، ليعادل بعدها محمد قاسم النخلي النتيجة للفيصلي في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بالتعادل ويتجه الفريقان للأشواط الإضافية.



يذكر أن الفائز سيلاقي نادي الاتفاق في دور ربع النهائي، والذي اكتسح نادي أحد بـ 7 أهداف مقابل هدف.



جدير بالذكر أن الهلال احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته من مونتيري المكسيكي.