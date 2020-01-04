القومي للسينما يواصل فعاليات نادي سينما اوبرا دمنهور



يواصل نادي سينما أوبرا دمنهور، الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فعالياته ، حيث عرض فيلم The Revenant .



الفيلم من إنتاج 2015 والبطولة للفنانين ليوناردو دى كابريو، توم هاردى ويل بولتر، إخراج اليخاندرو خوتر اليزايناريتو.



وحصل الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل (ليوناردو دى كابريو)، وجائزة الأوسكار أفضل مخرج (اليخاندرو خوتر اليزايناريتو)، وجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي (ايمانويل لويزلى).



وعقب عرض الفيلم، اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الفيلم مع الجمهور.



نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع دار الأوبرا برئاسة مجدي صابر شهريًا وتحت إشراف الناقد أحمد النبوي.