إسرائيل تحذر حماس من الرد على اغتيال قاسم سليماني

ذكرت القناة 12 العبرية، أن إٍسرائيل كانت على علم مسبق بنية واشنطن تنفيذ عملية استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.



فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل حذرت حركتي حماس والجهاد الإسلامي بغزة، من الرد على اغتيال قاسم سليماني.



ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" يوم الأحد، جلسة خاصة لمناقشة التوترات الأمنية في المنطقة بعد اغتيال سليمـاني، وفقا لوكالة "معا".



فيما قالت تقارير إسرائيلية إن الإدارة الأمريكية اطلعت الإدارة السياسية الإسرائيلية على قرار اغتيال سليماني.



في المقابل استبعد محللون أن ترد إيران على اغتيال سليماني باستهداف إسرائيل.