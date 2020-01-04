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رياضة

أستون فيلا يقطع إعارة حارسه بعد إصابة توم هيتون بالرباط الصليبي

السبت 04/يناير/2020 - 01:04 ص
ماتيا ساركيتش
ماتيا ساركيتش
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محمد رشاد
أعلن نادي أستون فيلا عن قطع إعارة حارس مرماه ماتيا ساركيتش من صفوف فريق ليفينجستون الأسكتلندي، وذلك بعد تعرض الحارس الأول توم هيتون لقطع في الرباط الصليبي.

وكان أستون فيلا قد أعلن اليوم أن هيتون يعاني من قطع في الرباط الصليبي ومن ثم سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر أستون فيلا في بيان رسمي منذ قليل أنه قرر استدعاء الحارس ماتيا ساركيتش والذي يلعب مع ليفينجستون على سبيل الإعارة منذ بداية هذا الموسم.

وكان الحارس صاحب الـ22 عامًا قد أثبت نفسه مع الفريق الأسكتلندي حيث شارك في آخر 14 مباراة في الدوري، وحافظ على نظافة الشباك في 6 لقاءات.

كما شارك ساركيتش في 4 مباريات في كأس رابطة الأندية الأسكتلندية، وساعد ليفينجستون فريقه على التأهل إلى ربع النهائي.
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