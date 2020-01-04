نشوى مصطفى: انتظرو عطل فنى 8 يناير

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.



وكانت الصورة من البوستر الدعائى لمسرحية عطل فنى التى يشارك فى بطولتها ٱكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوى مصطفى، وايتن عامر وإسماعيل فرغلي، اوتاكا»، وتأليف أمير طعيمة .



وعلقت قائلة: انتظروا عطل فنى بموسم الرياض ٨ يناير ٢٠٢٠.



ومن المقرر عرض مسرحية عطل فني بموسم الرياض الترفيهى من يوم 8 يناير إلى يوم 12 يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد بالرياض.