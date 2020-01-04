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أخبار العالم

المذيع رياض الودعان: غلق حسابات قنوات سعودى 24 على تويتر

السبت 04/يناير/2020 - 03:27 ص
غلق حسابات قنوات
غلق حسابات قنوات سعودى 24
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قال المذيع رياض الودعان أن هناك حملة بلاغات ممنهجة على حسابات قنوات سعودى 24 بموقع تويتر مما ادى الى غلق كافة الحسابات.

وأشار المذيع رياض الودعان على حسابه بموقع تويتر : بعد حملة بلاغات عنيفة ضد حسابات قنوات سعودى 24 تم ايقافها للأسف من قبل تويتر نرجوا الدعم والمساعدة فى استعادتها منبرا حرا عربيا يقول الحقيقة ونشر الاعلامى رياض الودعان عدد من الصور لغلق كافة الحسابات



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