أخبار الرياضة.. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول شائعات هروبه من الزمالك.. بيان سموحة الناري ضد الجبلاية حول التحكيم

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :علّق فرجانى ساسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على شائعات هروبه من ناديه، التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عقب حصوله على إجازة لمدة يومين، بعد تأكد غيابه عن مواجهة طنطا في الدوري، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام أسوان أمس الخميس، وغادر القاهرة لقضاء إجازته في تونس.أصدر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، بيانًا طالب فيه بعقد اجتماع يجمع اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شؤون اتحاد الكرة، وأندية الدوري الممتاز للبحث عن حلول عملية للنهوض بالتحكيم، وتضامن مع الاتحاد السكندري.تلقى محمد فخري لاعب وسط فريق الشباب بالنادي الأهلي، عرضين للرحيل، علي سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.توفي اليوم الجمعة ، اللاعب الفرنسي ناثايل جولين ، لاعب نادي جوينامب ، عن عمر يناهز الثالثة والعشرين عامًا.قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن المسؤولين عن كرة القدم يعرفون دون شك آراءه، بشأن وضع برنامج مكتظ بالمباريات خلال فترة عيد الميلاد، في إنجلترا، وتعهد بمواصلة النقاش لتحسين أوضاع اللاعبين.أعلن نادي النجم الساحلي التونسي ، جاهزية لاعبه الإيفواري سليمان كوليبالي، واستعداده لبدء مسيرته مع الفريق في الفترة القادمة.أكد وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه ضد دخول التكنولوجيا في كرة القدم، وتطبيق تقنية الفار.كشف نادي الهلال السعودي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في مباراة مضيفه الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.أضاع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي أغرب فرص عام 2020 بجدارة حتى الآن، وذلك في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفيصلي في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.