أخبار الرياضة.. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول شائعات هروبه من الزمالك.. بيان سموحة الناري ضد الجبلاية حول التحكيم

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
فرجانى ساسى يحسم الجدل ويرد على شائعة هروبه من الزمالك.. تفاصيل
علّق فرجانى ساسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على شائعات هروبه من ناديه، التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عقب حصوله على إجازة لمدة يومين، بعد تأكد غيابه عن مواجهة طنطا في الدوري، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام أسوان أمس الخميس، وغادر القاهرة لقضاء إجازته في تونس.
الظلم التحكيمي أثر على مسيرة الفريق.. سموحة يطالب باجتماع مع الجبلاية
أصدر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، بيانًا طالب فيه بعقد اجتماع يجمع اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شؤون اتحاد الكرة، وأندية الدوري الممتاز للبحث عن حلول عملية للنهوض بالتحكيم، وتضامن مع الاتحاد السكندري.
عروض الإعارة تنهال على لاعب الأهلي
تلقى محمد فخري لاعب وسط فريق الشباب بالنادي الأهلي، عرضين للرحيل، علي سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وفاة لاعب فرنسي بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل
توفي اليوم الجمعة ، اللاعب الفرنسي ناثايل جولين ، لاعب نادي جوينامب ، عن عمر يناهز الثالثة والعشرين عامًا.
مدرب ليفربول: ما يحدث في البريميرليج جنون
قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن المسؤولين عن كرة القدم يعرفون دون شك آراءه، بشأن وضع برنامج مكتظ بالمباريات خلال فترة عيد الميلاد، في إنجلترا، وتعهد بمواصلة النقاش لتحسين أوضاع اللاعبين.
بعد دفع الغرامة للأهلي | النجم الساحلي يعلن جاهزية كوليبالي ويضمه لقائمة مباراة الإفريقي.
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي ، جاهزية لاعبه الإيفواري سليمان كوليبالي، واستعداده لبدء مسيرته مع الفريق في الفترة القادمة.
نجم الأهلي السابق يصدم الجميع بموقفه من تطبيق تقنية الفار
أكد وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه ضد دخول التكنولوجيا في كرة القدم، وتطبيق تقنية الفار.
الهلال يكشف طبيعة إصابة جانج هيون سو
كشف نادي الهلال السعودي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في مباراة مضيفه الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
على طريقة أزارو | جوميز يضيع للهلال أغرب فرصة في 2020 .. شاهد
أضاع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي أغرب فرص عام 2020 بجدارة حتى الآن، وذلك في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفيصلي في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
فرجانى ساسى يحسم الجدل ويرد على شائعة هروبه من الزمالك.. تفاصيل
علّق فرجانى ساسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على شائعات هروبه من ناديه، التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عقب حصوله على إجازة لمدة يومين، بعد تأكد غيابه عن مواجهة طنطا في الدوري، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام أسوان أمس الخميس، وغادر القاهرة لقضاء إجازته في تونس.
الظلم التحكيمي أثر على مسيرة الفريق.. سموحة يطالب باجتماع مع الجبلاية
أصدر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، بيانًا طالب فيه بعقد اجتماع يجمع اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شؤون اتحاد الكرة، وأندية الدوري الممتاز للبحث عن حلول عملية للنهوض بالتحكيم، وتضامن مع الاتحاد السكندري.
عروض الإعارة تنهال على لاعب الأهلي
تلقى محمد فخري لاعب وسط فريق الشباب بالنادي الأهلي، عرضين للرحيل، علي سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وفاة لاعب فرنسي بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل
توفي اليوم الجمعة ، اللاعب الفرنسي ناثايل جولين ، لاعب نادي جوينامب ، عن عمر يناهز الثالثة والعشرين عامًا.
مدرب ليفربول: ما يحدث في البريميرليج جنون
قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن المسؤولين عن كرة القدم يعرفون دون شك آراءه، بشأن وضع برنامج مكتظ بالمباريات خلال فترة عيد الميلاد، في إنجلترا، وتعهد بمواصلة النقاش لتحسين أوضاع اللاعبين.
بعد دفع الغرامة للأهلي | النجم الساحلي يعلن جاهزية كوليبالي ويضمه لقائمة مباراة الإفريقي.
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي ، جاهزية لاعبه الإيفواري سليمان كوليبالي، واستعداده لبدء مسيرته مع الفريق في الفترة القادمة.
نجم الأهلي السابق يصدم الجميع بموقفه من تطبيق تقنية الفار
أكد وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه ضد دخول التكنولوجيا في كرة القدم، وتطبيق تقنية الفار.
الهلال يكشف طبيعة إصابة جانج هيون سو
كشف نادي الهلال السعودي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في مباراة مضيفه الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
على طريقة أزارو | جوميز يضيع للهلال أغرب فرصة في 2020 .. شاهد
أضاع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي أغرب فرص عام 2020 بجدارة حتى الآن، وذلك في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفيصلي في دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.