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رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

السبت 04/يناير/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل بجولة موسعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد المشروعات الجارية هناك، ونسب التنفيذ لكل مشروع.

وتشمل الجولة الحى الحكومى والمناطق السكنية ومدينة الثقافة والفنون لمتابعة تنفيذ المشروعات والإسراع فيها.

رافقه في الجولة عدد من الوزراء والمسئولين ومنهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وكان قد أكد رئيس الوزراء في اجتماع سابق أهمية سير العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق التوقيتات الزمنية المقررة، ووجه بسرعة التعاقد مع الشركات التي ستتولى تأثيث الوزارات والمباني الحكومية، خاصة مع التزام هذه الشركات بأن تكون منتهية من التصنيع في غضون 4 أشهر.

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