وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتشكيل اللجنه المؤقته المعنيه باداره الاتحاد المصري للالعاب المائيه وذلك في ضوء انتهاء التنسيق الذي تم خلال الفتره الماضيه بين الوزاره وبين الاتحاد الدولي لالعاب الماء.

وتضمن تشكيل اللجنه كلا من السيد المهندس خالد جميل رئيسا والاستاذ الدكتور صلاح مصطفى منسي نائبا والدكتور اسامه احمد مختار سكرتيرا عاما والاستاذ خالد عمر امينا للصندوق وعضويه كلا من السيدة الاستاذة مريم محمد والدكتور مروان احمد علي الغمراوي والسيدة الاستاذه هبه الله علاء.

وقد شهدت الفتره الماضيه تنسيقا قانونيا وإداريا بين وزاره الشباب والرياضه والاتحاد الدولي لالعاب الماء شمل كافه الامور والتفاصيل الخاصه بادارة الاتحاد المصري للالعاب المائيه وذلك في ضوء حرص الوزارة على إنهاء كافة قراراتها وإجراءاتها الإدارية بما يحفظ كافة الحقوق المتعلقة بالواقعة التى تعرضت لها أسرة السباحة المصرية وفقدانها أحد أبطالها الواعدين الابن الشهيد يوسف محمد عبد الملك رحمه الله وطيب ثراه.

وتعمل الوزارة فى اضطلاعها بالاشراف على الاتحادات الرياضية نحو إحكام رقابتها فى إطار قانوني وإداري يضمن استقرارها كمؤسسات رياضية وعدم تعرضها لأي من أشكال الإيقاف الدولي مراعاة للوائح والمواثيق الدولية وعدم التأثير على أبطالنا الرياضيين ومشاركاتهم بمختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية.