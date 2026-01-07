قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
وزير الرياضة يهنئ أبطال إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات 2026

عبدالله هشام

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى أبطال مصر في رياضة الإسكواش من الناشئين والناشئات، بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق على منصة التتويج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات 2026، والتي شهدت سيطرة مصرية لافتة في مختلف الفئات العمرية.

نتائج أبطال الاسكواش في بطولة إنجلترا

وجاءت نتائج البطولة لتؤكد التفوق المصري، حيث توج سيف الدين رفاعي بلقب بطولة تحت 19 سنة، فيما حصل اللاعب ادم حول المركز التاني في الناشئات احرزت مليكة تيمور علي المركز الثالث، كما أحرز فاروق محمد وحبيبة رزق لقبي بطولتي تحت 17 سنة، وفليوباتر صالح ومريم المتيت  علي المركز الثاني وتوج حسن عبد الجليل وليان مصطفى بلقبي بطولتي تحت 15 سنة، وحصل علي المركز الثاني علي عبد الفتاح و ريم المغربي وفي المركز الثالث حصلت ساندي عبد الله وبراءة عبد الكريم بينما فاز يحيى وليد ريان وسيرين خميس بلقبي بطولتي تحت 13 سنة،وجاء في المركز الثاني ادم رجب ونبيل النحاس 

وفي المركز الثالث جاءت اللاعبة فيروز الصياد واللاعب تميم مصطفي واختتم الإنجاز بتتويج حازم محمود وعليا الناظر بلقبي بطولتي تحت 11 سنة وجاء في المركز الثاني مليكة غنيم والمركز الثالث تانيا اسلام

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه النتائج تعكس المكانة العالمية التي تحتلها مصر في رياضة الإسكواش، وتأتي تتويجًا لجهود منظومة العمل الرياضي، والدعم المتواصل من الدولة المصرية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات.
وشدد الدكتور أشرف صبحي على استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لأبطال الإسكواش في مختلف المراحل السنية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الحفاظ على ريادة مصر عالميًا ورفع علمها في كبرى البطولات الدولية.

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإسكواش منتخب مصر

