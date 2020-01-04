لن تتوقع.. كيف يؤثر تناول الطعام الصحي على الصحة العقلية والنفسية؟

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من جميع انحاء اوروبا من المركز الطبي الجامعي جرونينجن في ألمانيا، و جامعة رادبود ، كلية جامعة كورك في أيرلندا جامعة برمنغهام في إنجلترا جامعة غوتنبرغ في السويد، ان هناك علاقة كبيرة بين تناول الأكل الصحي والمحافظة على صحة العقل والصحة الجسدية.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول الوجبات الغذائية المختلفة كان له علاقة كبيرة بالشعور بالإجهاد والصحة العقلية ووظيفة الدماغ.



وأشار الباحثون، إلى أن نظام كيتو الغذائي يمكن أن يساعد الأطفال المصابين بالصرع في تفادي أعراض نوبات المرض ، في حين ان نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسهم في ضعف الذاكرة أو الشعور بالإرهاق.



وتابع الباحثون، أن حمية البحر الأبيض المتوسط، والذي يعتمد على خفض السكر واللحوم الحمراء والدهون المشبعة، يمكن أن يحمي من القلق والاكتئاب.



وقالت سوزان ديكسون، أنهم وجدوا في هذه الدراسة أدلة متزايدة على وجود صلة بين سوء التغذية وتفاقم اضطرابات المزاج، بما في ذلك القلق والاكتئاب، ومن أهمها تأثيرات مكملات فيتامين د. على مرض التوحد أو قوة الذاكرة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأفادت ديكسون، أن الإكثار من تناول الدهون والسكريات، يمكن أن يتفاقم من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال، في حين أن حمية البحر المتوسط ​​يمكن أن تقلل من الاكتئاب والقلق لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف.



اقترح الفريق أن عدم الحصول على العناصر الغذائية المناسبة من الطعام، قد يعني أن بعض المواد الكيميائية قد لا تكون متاحة للدماغ لكي ينمو بشكل صحي، أو أن تناول طعام غير صحي قد يؤدي إلى إفراز الهرمونات التي تغير المزاج السيئ أو الجيد.