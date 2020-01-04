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أخبار العالم

مشيعو جنازة سليماني والمهندس يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء

السبت 04/يناير/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت قناة "سكاي نيوز"، نقلا عن مراسلها في العراق، أن المشيعين لجنازة سليماني والمهندس يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد.

وأشارت القناة إلى أن اللجان التنظيمية للتشييع تحاول منعهم من ذلك.

وقتل قاسم سليماني والمهندس في غارة أمريكية نفذتها طائرة من دون طيار، أمس الجمعة، عند مطار بغداد.

وأعلنت الولايات المتحدة ، أنها قتلت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بسبب ضلوعه في هجمات تستهدف أمريكيين، وتخطيطه لهجمات أخرى.

وردت إيران بأنها سوف تنتقم لمقتل سليماني، وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة إن الرد سيكون عسكريا.
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