مشيعو جنازة سليماني والمهندس يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء

ذكرت قناة "سكاي نيوز"، نقلا عن مراسلها في العراق، أن المشيعين لجنازة سليماني والمهندس يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد.





وأشارت القناة إلى أن اللجان التنظيمية للتشييع تحاول منعهم من ذلك.





وقتل قاسم سليماني والمهندس في غارة أمريكية نفذتها طائرة من دون طيار، أمس الجمعة، عند مطار بغداد.





وأعلنت الولايات المتحدة ، أنها قتلت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بسبب ضلوعه في هجمات تستهدف أمريكيين، وتخطيطه لهجمات أخرى.



