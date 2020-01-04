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توك شو

لو ربنا أراد.. نهال عنبر: أنا متدينة ومعنديش مشكلة مع الحجاب

السبت 04/يناير/2020 - 12:24 م
الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر
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كـريـم الـخـطـيـب
أكدت الفنانة نهال عنبر أنها لم تصرح من قبل بأنها ضد ارتداء الحجاب، موضحة أنها لا تتحدث في الأشياء المتعلقة بالدين، وكل شخص له الحرية في قناعاته.

وأوضحت نهال عنبر خلال لقائها على قناة «النهار» أن الحجاب شيء جميل للفتاة خاصة إذا استطاعت أخذ القرار، مضيفة : «لو ربنا اراد ان اتحجب مفيش مشكلة وأنا متدينة جدا و بصلي وبقرأ قرآن ولبسي كله محترم ومش بعمل حاجه تغضب ربنا».

وأشارت نهال عنبر إلى أنها تحب الفن، ولم تتخذ قرار الاعتزال حاليا، موضحة أنها يمكن أن تعلق على اعتذار الفن ولكنها لا تستطيع ان تقول إنها ضد الحجاب.

ولفتت إلى أنها تريد عمل مشروع خاص لها، ولكنها تخشى هذه المجازفة لتخسر في النهاية، مؤكدة أنها تسعى إلى عمل مشروع خاص ليكون عندها دخل ثابت بعيدا عن الفن ليكون هناك شيء من الأمان.

ونصحت نهال عنبر جمهورها بترك كل السلبيات والتمسك بالايجابيات، لأن الجميع لديه مشاكل ولكن إذا تعاملنا مع المشاكل والازمات بإيجابية سيكون أفضل بكثير خاصة في اتخاذ القرارات، متابعة : «لا تتخذي أي قرار وانتي منفعلة وعيشوا حياتكم».
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