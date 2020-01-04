AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تيسيرات جديدة تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة لذوي الاحتياجات الخاصة..تفاصيل

السبت 04/يناير/2020 - 12:18 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
قامت إدارة التجنيد والتعبئة بتطوير منظومة العمل لتشمل تقديم كافة التيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان، حيث تضمنت تلك التيسيرات دفع لجان تجنيدية وطبية إلى الرعاية الاجتماعية التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وكذا مدارس التنمية الفكرية.

إضافة إلى الجامعات في حالة طلب ذلك بشرط ألا يقل عدد الأفراد المطلوب لهم اللجان عن (10) أفراد وذلك لإنهاء الموقف التجنيدي وإجراء الكشف الطبي لهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم .

كما تضمنت التيسيرات أنه في حالة تقدم الشباب من ذوي الإحتياجات الخاصة إلي مناطق التجنيد التابعين لها أو مجمعات خدمة المواطنين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لإنهاء موقفهم التجنيدي يتم تقديم كافة التيسيرات الإدارية والطبية والخدمية لهم بالمجان دون الإنتظار لتوقيت المرحلة التجنيدية الخاصة بهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في نفس اليوم

فضلا عن توفير إدارة التجنيد والتعبئة خدمة صوتية للمواطنين علي الخط الساخن رقم (15499) مع إمكانية الحصول علي مستخرج من شهادة المعاملة التجنيدية من خلال الموقع الإلكتروني https:// tagned.mod.gov.eg 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

إدارة التجنيد والتعبئة | تعمل على اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة .. ربط إلكتروني مع الجوازات لاستبيان موقف المغادرين والقادمين لمصر .. وعلاج المصابين بفيروس سي

الهجرة: تيسيرات لأبناء المصريين الدارسين بالخارج في التجنيد وتصاريح العمل

جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

بين مبادرات ودورات تدريبية.. جامعة القاهرة تساهم في دمج ذوي القدرات الخاصة

فنون الكتابة الصحفية.. ورشة عمل بآداب القاهرة الأحد

ترشيحاتنا

مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـ رضوى الشربينى.. والإعلامية ترد

إيران ترفع الراية الحمراء بعد مقتل قاسم سليماني

بعد تطبيقه رسميا.. زيادة المعاش 15% ورفع السن بقانون المعاشات الجديد في هذا الموعد

الوحدة السعودي يكشف حقيقة اقترابه من ضم وليد أزارو

فاروق جعفر عن فرجاني ساسي: شرف لأي لاعب ارتداء قميص الزمالك

للجنس و للحامل.. 25 فائدة لتناول الموز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد