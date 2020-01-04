تيسيرات جديدة تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة لذوي الاحتياجات الخاصة..تفاصيل

قامت إدارة التجنيد والتعبئة بتطوير منظومة العمل لتشمل تقديم كافة التيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان، حيث تضمنت تلك التيسيرات دفع لجان تجنيدية وطبية إلى الرعاية الاجتماعية التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وكذا مدارس التنمية الفكرية.





إضافة إلى الجامعات في حالة طلب ذلك بشرط ألا يقل عدد الأفراد المطلوب لهم اللجان عن (10) أفراد وذلك لإنهاء الموقف التجنيدي وإجراء الكشف الطبي لهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم .





كما تضمنت التيسيرات أنه في حالة تقدم الشباب من ذوي الإحتياجات الخاصة إلي مناطق التجنيد التابعين لها أو مجمعات خدمة المواطنين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لإنهاء موقفهم التجنيدي يتم تقديم كافة التيسيرات الإدارية والطبية والخدمية لهم بالمجان دون الإنتظار لتوقيت المرحلة التجنيدية الخاصة بهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في نفس اليوم





فضلا عن توفير إدارة التجنيد والتعبئة خدمة صوتية للمواطنين علي الخط الساخن رقم (15499) مع إمكانية الحصول علي مستخرج من شهادة المعاملة التجنيدية من خلال الموقع الإلكتروني https:// tagned.mod.gov.eg



