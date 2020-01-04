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الأرصاد: انخفاض فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بدءا من الغد ..فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 12:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رافت
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس التي استمرت لمدة ثلاثة أيام ستنتهي اليوم، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع بداية من الغد. 

وأضاف محمود شاهين عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على شاشة "ام بي سي مصر"، أن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضا ملحوظا عن المعدل الطبيعي بما يقارب الأربع درجات مئوية، لافتا إلى أن ذلك سبب وراء الصقيع التي تشهده البلاد خاصة شمال الصعيد.

وأشار محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أن محافظات شمال الصعيد وسيناء بالتحديد تشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة تصل إلى حد البرد القارص.

وأكد محمود شاهين، أن من الغد ستقل فرص سقوط الأمطار، بشكل ملحوظ على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، موضحًا عدم وجود فرصة سقوط أمطار على القاهرة الكبرى غدا.

ولفت محمود شاهين إلى أن عدم الاستقرار في الطقس ستعود من جديد بعد استقرار سيستمر لمدة يومين، سيشهد الطقس رياح ورمال، موضحا أنه لا يوجد انخفاض متوقع أكثر من اليوم على مدى الفترات المقبلة.

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