بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكارت الذكى للفلاحين.. مناشدة هامة من المزارعين.. «الزراعيين»: إطلاق حملة تدريبية للتوعية باستخدامه.. وواصل: أراضى الأوقاف والورثة أهم المعوقات

الزراعيين: إطلاق حملة تدريبية للفلاحين للتوعية باستخدام الكارت الذكى

المنتجين الزراعيين: أراضى الأوقاف والورثة أهم المعوقات التى تواجه تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي الفلاحين تطالب بتذليل العقبات التي تواجه تطبيق الكارت الذكى





تسهيلًا على الفلاحين وفى إطار تقديم الخدمات لهم ، طرحت وزارة الزراعة المرحلة الأولى من تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكى بمحافظتى الغربية وبورسعيد فى سبيل توزيع الدعم على مستحقيه ، كذلك توزيع المستلزمات الزراعية والأسمدة بشكل عادل .





وأعلنت وزارة الزراعة عن بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكى فى 4 محافظات، وفى هذا الصدد ، تم رصد التقرير التالى لاستطلاع مميزات المنظومة والمعوقات التى تواجه تطبيقها .





فى البداية ، يقول الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين: إن تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكارت الذكى خطوة إيجابية من قبل وزارة الزراعة فى إطار التحول الرقمي وميكنة جميع إجراءات الدولة.





وأشار "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أنه سيتم إطلاق حملة تدريبية لكافة المحافظات لتعليم الفلاحين كيفية استخدام الكارت الذكى ، معلقًا :"كارت الخبز كان فى البداية صعب ولكنه أصبح أكثر سهولة بعد التعود عليه".





ونوه "نقيب الزراعيين " إلى أن الوزارة طرحت الكارت الذكى فى محافظتين الغربية وبورسعيد فى المرحلة الأولى ، لتخفيف العبء على الفلاحين وإلزام الجمعيات التعاونية بتوزيع المبيدات والأسمدة والمخصبات والتقاوى.





وأوضح أن الكارت الذكى سيوفر قاعدة بيانات للفلاحين وبالتالى يتم التوزيع العادل لجميع مستلزمات الزراعة المدعمة، وبالتالى بناء سياسات زراعية سليمة.





ولفت إلى أن من أهم مميزات الكارت الذكي تطبيق الحيازة الزراعية لكل فلاح ، مؤكدًا أنهم يطالبون بإصدار كارت الفلاح الذكى منذ فترة كبيرة .





وعلى نفس السياق ، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المرحلة الأولى لمنظومة تطبيق الكارت الذكى للفلاح لم يتم تنفيذها على أرض الواقع حتى الآن بسبب عدة معوقات.





ونوه "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن مشاكل أراضى الورثة، والأراضى المقننة حديثًا، إضافة إلى أن بعض الفلاحين لم يتم توعيتهم بكيفية استخدام الكارت الذكى من أهم المعوقات التى واجهت المرحلة الأولى للمنظومة.





وناشد "نقيب الفلاحين" وزارة الزراعة بضرورة تذليل جميع العقبات والمشكلات التى تواجه المرحلة الأولى من تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكى قبل البدء فى المرحلة الثانية للمنظومة.





وقال إنه يجب على المزارعين سرعة التوجه إلى الجمعيات الزراعية بالمحافظات للتسجيل وتحديث البيانات في منظومة كارت الفلاح الذكي حتي يبدأ المزارعون في التمتع بالمزايا التي يتيحها الكارت لهم من صرف أسمدة ومبيدات وجميع المستلزمات الزراعية.





وأضاف أن تطبيق الكارت الذكي للفلاح سوف يسهل على الفلاحين الكثير بتطبيق منظومة معلومات كاملة وبيانات مخزنة لتسهيل عمليات صرف الأسمدة.





ولفت إلى أن من أهم مميزات كارت الفلاح الذكى القضاء على الفساد الدفترى بجميع أشكاله، فضلًا عن الاتجاه نحو التحول الرقمى للزراعة، مشيرًا إلى أن هناك 5 ملايين و700 ألف حيازة زراعية، وتم استخراج 3 ملايين كارت ذكى من هذا العدد.





فيما قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن منظومة الكارت الذكي للفلاح بدأت بداية قوية في المرحلة الأولى بمحافظتي الغربية بورسعيد، لذا تستمر لتبدأ المرحلة الثانية في 4 محافظات "سوهاج – أسيوط- البحيرة – الشرقية ".





وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنظومة تسير بنجاح ويمكن التعامل مع مشاكلها الحد منها ولا توجد أي سلبيات لتطبيقها لذا نؤيدها وبشدة.





وأوضح نقيب المنتجين الزراعيين، أن من أهم المشكلات التي تواجه تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي هى مشاكل الورثة مع الدولة، حيثُ تطمح الدولة فى التعامل مع شخص بعينه.





ونوه إلى أن أراضي الأوقاف لديها نفس المشكلة في التعامل مع الكارت الذكي، مناشدًا وزارة الزراعة بسرعة تذليل كل العقبات التي تواجه تطبيق تلك المنظومة.





ولفت إلى أن توصيل الدعم إلى مستحقيه، وكذلك تحرير سعر صرف الأسمدة بحيثُ يختار كل فلاح مايريد فى دعمه من أهم مميزات تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي.



