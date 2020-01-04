هوكي سموحة للرجال يهزم الزمالك 3/5

فاز الفريق الأول للهوكى بنادى سموحة، على نظيره الزمالك بنتيجة 3/5 فى المباراة التى جمعت بين الفريق اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى العام.





أحرز أهداف سموحه: عمرو عبد الحليم "هدفين" والمحترف الباكستانى سيزار اخطار "هدفين" ومحمد عادل "ايزا".





يضم فريق سموحه اللاعبين:





إسلام محمود الطويلة، عبد الرحمن السيد بيومى، مصطفى محمود دهب، مصطفى منصور عبد العزيز، محمد فتحى عبد الحميد، عمرو محمد مرسى، محمد بلال قدير، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل صابر،



