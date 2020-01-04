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رياضة

هوكي سموحة للرجال يهزم الزمالك 3/5

السبت 04/يناير/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
فاز الفريق الأول للهوكى بنادى سموحة، على نظيره الزمالك بنتيجة 3/5 فى المباراة التى جمعت بين الفريق اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى العام.

أحرز أهداف سموحه: عمرو عبد الحليم "هدفين" والمحترف الباكستانى سيزار اخطار "هدفين" ومحمد عادل "ايزا".

يضم فريق سموحه اللاعبين:

إسلام محمود الطويلة، عبد الرحمن السيد بيومى، مصطفى محمود دهب، مصطفى منصور عبد العزيز، محمد فتحى عبد الحميد، عمرو محمد مرسى، محمد بلال قدير، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل صابر،

ابراهيم احمد ابراهيم، عمرو محمد عبد الحليم، محمد احمد السيد، محمد ابو ضيف احمد، زاهيد عنايت الله، زكريا السيد عبد المحسن، محمد محمود حسن، خيزر اخطار على، معتز محمود دهب، مصطفى مجدى عبد المنعم، مروان نعينع، اسامة شعبان محمود، نور على يونس، احمد محمد ابراهيم.
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