الجيش العراقي: بغداد تقيد عمل القوات الأمريكية وتحقق مع طاقم طائرة سليماني

أكد المتحدث العسكري باسم قائد الجيش العراقي عبدالكريم خلف أن بغداد أصدرت قرارًا بتقييد عمل القوات الأمريكية في البلاد ؛ إثر العملية التي استهدفت نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي مهدي أبوالمهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد أمس الجمعة.



وقال خلف ، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت ، "إنه بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت تم تقييد عمل القوات الأمريكية داخل العراق بعدم ممارسة أي دور إلا بموافقة قائد الجيش العراقي".



وأضاف: "أن القرار صدر بعد مقتل أبومهدي المهندس وأنه تم تبليغ الجانب الأمريكي بهذا الأمر"..واصفا الغارة بأنها "طعنة في الظهر"..ومشددا على أن العمليات العسكرية وفقا للاتفاق مع التحالف الدولي يجب أن تنفذ بموافقة الجانب العراقي.



وكشف خلف أن السلطات العراقية فتحت تحقيقًا مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني من دمشق إلى بغداد ، وأن لجان التحقيق بدأت العمل وسيجري التحقيق مع كل من نعتقد أنه كان مطلعًا على بعض الوقائع والمعلومات داخل المطار.



وعن قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتعليق عمليات تدريب القوات العراقية..قال خلف : "إن لدى العراق القدرة على رعاية وإكمال مهمة تدريب قواته ، ولدينا القدرة على الدفاع عن العراق بالطريقة الصحيحة التي تحمي سيادة البلد".

