فستان أسود مكشوف.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وخطفت هنا الزاهد الأنظار في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستانا باللون الاسود مكشوف الصدر والكتفين.



ووضعت هنا الزاهد ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان التى تتناسب مع بشرتها واعتمدت علي خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.



يذكر أن احدث أعمال هنا الزاهد كان مسلسل الواد سيد الشحات والذى عرض في رمضان الماضي 2019.



وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى وحصلت هنا الزاهد على عدد من الجوائز عن دورها بالعمل.