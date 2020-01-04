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حوادث

بينهم أمين شرطة.. ضبط 3 أشقاء ومدرس اعتدوا على نجل عمهم في بني سويف

السبت 04/يناير/2020 - 05:14 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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محمد عبد الحليم
تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف من القبض علي ٣ أشقاء، من بينهم أمين شرطة ومدرس، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على نجل عمومتهم وإحداث إصابات به عبارة عن كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ واشتباه فى نزيف بالبطن والصدر، خلال مشاجرة بينهم بسبب الخلافات العائلية.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، بورود إشارة من مستشفي بني سويف العام، بوصول «أحمد. ف. أ»، ٣٧ عاما، صاحب محل أعلاف، مقيم بشارع سعد زغلول بندر ناصر، مصابا بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ واشتباه فى نزيف بالبطن والصدر، ولا يمكن استجوابه، ادعاء مشاجرة مع آخرين.

وتبين من التحريات الأولية و الانتقال والفحص وسؤال «نجلاء. م. م»، ٣٥ عاما، ربة منزل، زوجة المصاب، اتهمت ٣ أشقاء من أبناء عمومة زوجها وهم أمين شرطة «رضا. س. ح»، ٣٨ عاما، من قوة قسم شرطة بني سويف «راحة أسبوعية»، وشقيقه «مختار»، ٥٤ عاما، مدرس، و«حسن»، ٣٥ عاما، عاطل، وجميعهم مقيمون ببندر ناصر دائرة المركز، بالتعدي على زوجها بالضرب، محدثين ما به من إصابات، لخلافات عائلية بينهم. وكشفت التحريات عن ضبط المتهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
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