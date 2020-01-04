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رياضة

جنش يصل إلى السعودية لأداء مناسك العمرة قبل المشاركة مع الزمالك

السبت 04/يناير/2020 - 06:05 م
جنش
جنش
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وصل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك قبل العودة للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة أمام نادي طنطا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري .

ويتواجد "جنش" برفقة أسرته في السعودية حاليًا، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

تعافى حارس الزمالك من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيلس أثناء التدريبات الجماعية للمنتخب الوطني، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت بمصر.

وانتظم "جنش" في التدريبات مع الزمالك الفترة الأخيرة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وذلك عقب انتهاء برنامجه التأهيلي.
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