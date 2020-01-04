أيمن المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة الزمالك

أعلن أيمن المزين المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي طنطا تشكيلة فريقه لمواجهة منافسه الزمالك غدا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز .



وضمت قائمة طنطا كل من : محمد فتحى ، على فرج ، محمد العشرى ، حسام غالى ، سليمان عبدربه ، أحمد قطاوى ، محمد الشاذلى ، محمد حسام ، عبدالرحمن الدح ، أحمد فهمى ، وليد عادل ، محمود كابونجا ، محمد أونش ، إيهاب سمير ، أحمد الشناوى ، أحمد الألفى ، ماريو بيرنارد ، تاديوا لوانجا .



ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما يأتي فريق طنطا في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط .