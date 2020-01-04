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رياضة

أيمن المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة الزمالك

السبت 04/يناير/2020 - 06:50 م
طنطا
طنطا
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عبدالله هشام
أعلن أيمن المزين المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي طنطا تشكيلة فريقه لمواجهة منافسه الزمالك غدا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وضمت قائمة طنطا كل من : محمد فتحى ، على فرج ، محمد العشرى ، حسام غالى ، سليمان عبدربه ، أحمد قطاوى ، محمد الشاذلى ، محمد حسام ، عبدالرحمن الدح ، أحمد فهمى ، وليد عادل ، محمود كابونجا ، محمد أونش ، إيهاب سمير ، أحمد الشناوى ، أحمد الألفى ، ماريو بيرنارد ، تاديوا لوانجا .

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما يأتي فريق طنطا في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط .
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