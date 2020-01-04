البترول: 2020 ستشهد استمرار المسيرة الناجحة للقطاع وزيادة نشاط الثروة المعدنية...فيديو

قال حمدى عبد العزيز المستشار الإعلامي لوزارة البترول،إن جميع الشركات والهيئات ستكون مرتبطة ارتباطا لحظيا بالوزارة وحينها يتم تبادل البيانات والأرقام، ويتم توفير البيانات السليمة لمتخذي القرار.
وأضاف "عبد العزيز،" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه"DMC"، أن "كل هذه القرارات تعمل على تعزيز عملية الحوكمة والشفافية، وتقليل نسب الأخطاء ونعمل على ذلك منذ عام 2016 كما أن لدينا مشروع مهما جدا يسمى بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية".
وأوضح أن وزارة البترول ستستخدم التحول الرقمي والتكنولوجيا والمواقع الالكترونية حتى نقوم بطرح المناطق البترولية عليها ونعمل على زيادة جذب الاستثمارات البترولية.
وتابع "عبد العزيز" أن سنة 2020 ستشهد استمرار المسيرة الناجحة لقطاع البترول، بالإضافة إلى نشاط الثروة المعدنية .
واستكمل "حمدى عبد العزيز"أن هناك قانونا جديدا للثروة المعدنية صدر سنة 2019، وفي القريب العاجل ستصدر له لائحة تنفيذية لهذا القانون، وتم وضع اول استراتيجية متكاملة للأنشطة الثروة المعدنية.
وأضاف "عبد العزيز،" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه"DMC"، أن "كل هذه القرارات تعمل على تعزيز عملية الحوكمة والشفافية، وتقليل نسب الأخطاء ونعمل على ذلك منذ عام 2016 كما أن لدينا مشروع مهما جدا يسمى بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية".
وأوضح أن وزارة البترول ستستخدم التحول الرقمي والتكنولوجيا والمواقع الالكترونية حتى نقوم بطرح المناطق البترولية عليها ونعمل على زيادة جذب الاستثمارات البترولية.
وتابع "عبد العزيز" أن سنة 2020 ستشهد استمرار المسيرة الناجحة لقطاع البترول، بالإضافة إلى نشاط الثروة المعدنية .
واستكمل "حمدى عبد العزيز"أن هناك قانونا جديدا للثروة المعدنية صدر سنة 2019، وفي القريب العاجل ستصدر له لائحة تنفيذية لهذا القانون، وتم وضع اول استراتيجية متكاملة للأنشطة الثروة المعدنية.