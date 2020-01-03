كشف حساب البترول| تثبيت سعر البنزين.. فوز 3 شركات للبحث عن النفط والغاز بالبحر الأحمر.. وحركة ترقيات بـ18 شركة تابعة

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، كشف حساب وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاتها التابعة على مدار الأسبوع المنقضي، حيث شهد هذا الأسبوع العديد من الأمور الكبرى، أهمها تثبيت سعر البنزبن والمنتجات البترولية 3 شهور قادمة، بحسب قرار لجنة التسعير، والإعلان عن نتيجة مزايدة البحر الأحمر، والشركات الفائزة بحق التنقيب بها، وإليكم التفاصيل:
لجنة التسعير التلقائي: تثبيت أسعار البنزين.. 6.5 جنيه لـ 80.. و7.75 جنيه لـ92
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
3 شركات عالمية تفوز بأول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر
حيث أعلن المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنية نتیجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس الماضي حيث فازت شركة شیفرون الأمریكیة بالقطاع رقم( ١) بالمزایدة.
بحضور 4 وزراء.. افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة
حضر المؤتمر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واسامة هيكل وزير الاعلام، ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، ولفيف من قيادة الشركات العاملة في مجال الطاقة، مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة.
وزير البترول: الشباب نفذوا 60% من استراتيجية تطوير القطاع
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية التي ينفذها قطاع البترول بدأت منذ ٤ سنوات عند البدء فى التفكير في الخطط الطموحة لهذا القطاع.
بروتوكول تعاون بين إنبي وجامعة الإسكندرية في مجال التدريب والبحث العلمي
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى) وجامعة الإسكندرية في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا وتقديم الاستشارات وتأهيل العاملين بالشركة من خلال برامج دراسية.
وزير البترول يطالب باستكمال نظام " ERP " لعرض وتداول المعلومات
عقد وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ونوابهم، حيث تم خلال الاجتماع تهنئة المهندس طارق الملا للقيادات بحلول العام الجديد ونقل تهنئته للعاملين بقطاع البترول.
البترول تعتمد حركة ترقيات لمديري عموم الشئون المالية بـ18 شركة تابعة
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات جديدة علي مستوي الشركات التابعة للوزارة ضمن الإجراءات الخاصة بتحقيق الأهداف المستقبلية ودعم المواقع المختلفة بالكفاءات.
لجنة التسعير التلقائي: تثبيت أسعار البنزين.. 6.5 جنيه لـ 80.. و7.75 جنيه لـ92
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
3 شركات عالمية تفوز بأول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر
حيث أعلن المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنية نتیجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس الماضي حيث فازت شركة شیفرون الأمریكیة بالقطاع رقم( ١) بالمزایدة.
بحضور 4 وزراء.. افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة
حضر المؤتمر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واسامة هيكل وزير الاعلام، ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، ولفيف من قيادة الشركات العاملة في مجال الطاقة، مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة.
وزير البترول: الشباب نفذوا 60% من استراتيجية تطوير القطاع
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية التي ينفذها قطاع البترول بدأت منذ ٤ سنوات عند البدء فى التفكير في الخطط الطموحة لهذا القطاع.
بروتوكول تعاون بين إنبي وجامعة الإسكندرية في مجال التدريب والبحث العلمي
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى) وجامعة الإسكندرية في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا وتقديم الاستشارات وتأهيل العاملين بالشركة من خلال برامج دراسية.
وزير البترول يطالب باستكمال نظام " ERP " لعرض وتداول المعلومات
عقد وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ونوابهم، حيث تم خلال الاجتماع تهنئة المهندس طارق الملا للقيادات بحلول العام الجديد ونقل تهنئته للعاملين بقطاع البترول.
البترول تعتمد حركة ترقيات لمديري عموم الشئون المالية بـ18 شركة تابعة
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات جديدة علي مستوي الشركات التابعة للوزارة ضمن الإجراءات الخاصة بتحقيق الأهداف المستقبلية ودعم المواقع المختلفة بالكفاءات.