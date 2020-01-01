البترول تعتمد حركة تنقلات وتعيينات جديدة بالشركات التابعة.. الهيكلة تستهدف سد الفراغ وتطوير العمل على مستوى القطاعات التنفيذية

وزير البترول:

مطالب باستكمال نظام " ERP " لعرض وتداول المعلومات

حركة تعيينات جديدة بـ10 شركات تابعة

ترقيات لمديري عموم الشئون المالية بـ18 شركة تابعة





عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ونوابهم، حيث تم خلال الاجتماع تهنئة المهندس طارق الملا للقيادات بحلول العام الجديد ونقل تهنئته للعاملين بقطاع البترول.





واستعرض الملا خلال الاجتماع أولويات العمل خلال العام الجديد، مؤكدا أهمية التنسيق بين الهيئة والشركات القابضة والشركات التابعة وإذكاء روح التعاون بينهم وتحمل كل منهم مسئولياته بما يصب في نهاية المطاف في تحقيق النتائج المرجوة .





كما أكد الوزير أهمية استيعاب دور شركات قطاع البترول نظم الحوكمة وإدارة الأعمال ، والمتابعة المتواصلة للاستراتيجيات ومدى تنفيذ الخطط بكفاءة ، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمى في زيادة كفاءة التواصل بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة والتابعة والإسراع باستكمال نظام " ERP " بما يؤدى إلى سرعة وسهولة عرض وتداول المعلومات بصورة دقيقة للمساهمة في رفع كفاءة دورة العمل داخل الشركات واتخاذ قرارات سليمة في توقيت مناسب .





وأكد الملا أهمية أن تكون القيادات قدوة للعاملين في الأداء والانضباط بما ينعكس على حسن الأداء واستمرار الحوار بين الرؤساء والمرؤوسين الذي يحقق أفضل نتائج وإدارة للأمور، مشيرا أن نتائج الأعمال المتميزة التي حققها قطاع البترول في عام 2019 تأتى بفضل العمل الجماعي واجتهاد العاملين إلا أن هناك امكانية لتحقيق المزيد من النتائج الأفضل خلال الفترة القادمة من اجل تلبية احتياجات مصر من الطاقة خاصة وأننا كقطاع مؤهلين للقيام بهذا الدور .





وشدد الملا على أهمية الالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع نواحى العمل وأن تتبنى القيادات في كافة مواقع العمل والإنتاج ثقافة السلامة والالتزام بمقتضياتها كنموذج يحتذى به للعاملين تحت قيادتهم حتى تصبح السلامة ثقافة وأسلوب حياة للعاملين لحماية الأرواح والمعدات والحفاظ عليها ، موجها بالاستمرار في رفع درجة الوعى بأهمية السلامة وحماية البيئة والعمل على تغيير ثقافة السلامة بين العاملين لتبنى الممارسات الآمنة والسلوكيات التي تضمن الحد من المخاطر.





واصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قرارا، بترقية 10 قيادات من رؤساء ونواب الشركات التابعة للوزارة، لدعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة .





جاء قرار " الملا" لشغل الوظائف لحين خروج المكلفين الجدد لسن التقاعد القانونية.





حدد قرار " الملا" أسماء 10 قيادات علي مستوي المواقع والشركات التابعة وهم :

المهندس أحمد محمود السيد، نائبا لرئيس الشركة للتخطيط و مشروعات الغاز وعضو مجلس إدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" اعتبارا من 25 يناير المقبل، المهندس خالد موافي، نائبا لرئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول وعضو مجلس الإدارية بـ" إيجاس"، و المهندس محمد محمود بيضون، رئيسا وعضوا منتدبا لشركة عجيبة للبترول، المهندس مجدي عبد الفتاح توفيق، رئيسا وعضوا منتدبا لشركة الشرق الأوسط للصهاريج و خطوط الأنابيب " ميدتاب".





تضمن قرار " الملا" تعيين كل من المهندس محمد علي صادق، رئيسا وعضوا منتدبا للشركة المصرية لخدمات الغاز، المحاسب محمد السيد الشوربجي، رئيسا وعضوا منتدبا لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي اعتبارا من 25 يناير 2020، والمهندس محمد مصطفي أبو العلا، رئيسا وعضوا منتدبا لشركة جبل الزيت للبترول " بتروزيت" و المهندس ياسر علي سري صالح، رئيسا وعضوا منتدبا لشركة مهارات الزيت و الغاز.





وجاء بقرار " الملا" أيضا تعيين كل من المهندس حازم محمود لطفي، رئيسا وعضوا منتدبا لشركة السويس لمهمات السلامة المهنية، و المهندس محمد شعبان عبد العاطي، رئيسا وعضوا منتدبا لشركة سونكر لتموين السفن.





وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات جديدة علي مستوي الشركات التابعة للوزارة ضمن الإجراءات الخاصة بتحقيق الأهداف المستقبلية و دعم المواقع المختلفة بالكفاءات.





شمل قرار " الملا" ترقيات لـ18 من مساعد لرؤساء الشركات و مديري العموم، لحين وصولهم لسن التقاعد القانوني.





جاء القرار متضمنا كلا من المحاسب أحمد رزق رياض، مساعدا لرئيس شركة جابكو للشئون المالية وعضوا بمجلس إدارتها، و المحاسب أشرف فتوح زيادة، مساعدا لرئيس شركة خالدة للبترول، والمحاسب أيمن عبد الحميد العزب، مساعدا لرئيس شركة قارون للبترول للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة، و المحاسب عاصم عبد الباسط الكردي، مساعدا لرئيس شركة بتروسنان للشئون المالية و عضوا بمجلس إدارتها، و المحاسب هشام محمد شافعي، مساعدا للشئون المالية بشركة مارينا للبترول.





شمل القرار أيضا المحاسب محمود السيد سليمان العبادي، مساعدا لرئيس شركة زينكو للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة، و المحاسب أحمد مصطفي نصار، مساعدا لرئيس الشركة لشئون المالية بشركة عجيبة للبترول وعضو بمجلس الإدارة، بالإضافة للمحاسب أحمد عيسي مديرا للشئون المالية بشركة أمل للبترول وعضو مجلس إدارتها، و المحاسب مجدي أحمد حسن علي، مديرا للشئون المالية بشركة بتروزنيمة وعضو مجلس إدارتها، والمحاسب خالد محمود الحصري، مديرا للشئون المالية بشركة تروشهد وعضو مجلس إدارتها، والمحاسب حازم أحمد عبد السلام، مديرا للشئون المالية بشركة جمسة للبترول وعضو مجلس الإدارة.



