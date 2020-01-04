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حوادث

وفاة خفير نظامي من قوة تأمين كنيسة في ببا جنوب بني سويف

السبت 04/يناير/2020 - 10:57 م
صورة أرشيفية - كنيسة
صورة أرشيفية - كنيسة
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محمد عبد الحليم
لفظ خفير نظامي من قوة مركز شرطة ببا جنوب بني سويف، السبت، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ببا المركزي، عقب نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية من كنيسة عزبة مرقص بمركز ببا أثناء تواجده لتأمينها، و شعوره بإعياء شديد.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا بأنه أثناء تواجد الخفير النظامي «سعد. إ. ع»، 55 عامًا، من قوة مركز شرطة ببا، مقيم بكفر ناصر دائرة المركز، بخدمة تأمين كنيسة عزبة مرقص، شعر بحالة إعياء شديد، وتم نقله لمستشفى ببا المركزي وتوفى عقب وصوله.

وتبين من التحريات الأولية من رجال المباحث والفحص وسؤال مساعد شرطة «سيد. م. أ» 46 عامًا، المعين بذات الخدمة، مقيم بقرية هربشنت دائرة المركز، قرر أنه أثناء تواجده والمتوفى بخدمة تأمين كنيسة عزبة مرقص، شعر الأخير بألم شديد بالصدر، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى للعلاج، وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية له.

كما تبين من التحريات وسؤال أمين شرطة «معوض. إ. ع» 45 عامًا، من قوة مركز شرطة ببا، وشقيق المتوفى، مقيم بذات العنوان، أيد مضمون ذات الأقوال، ولم يتهم أحدًا.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام.

وكلف مدير أمن بني سويف بسرعة اتخاذ اللازم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية تجاه صرف مستحقات المتوفى وأسرته.

تحرر المحضر رقم 8067 إداري مركز ببا لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .
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