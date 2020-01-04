الدوري الاسباني | سواريز يسجل التعادل لـ برشلونة امام إسبانيول

احرز لويس سواريز هدف التعادل لفريقه برشلونة فى شباك إسبانيول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين، علي ملعب باور 8 فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني .



وأدرك برشلونة هدف التعادل فى الدقيقة 51 عن طريق سواريز بعد عرضية من جودي ألبا من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء فيسددها من لمسه واحدة في الشباك.



وجاء هدف إسبانيول فى الدقيقة 23 عن طريق سيلفا بعد عرضية من الناحية اليمنى ، لتصل منطقة الجزاء ، ويسددها برأسية قوية ، فتسكن الشباك معلنا الهدف الاول .



يتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.



ويُمثل ديربي كتالونيا اليوم، مواجهة بين أهل القمة والقاع، ويبحث برشلونة عن الابتعاد بصدارة الليجا، في المقابل يبحث إسبانيول عن طوق ‏النجاة من القاع.