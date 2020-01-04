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البرلمان الليبي: لنا سيادتنا وكرامتنا وسندافع عن أرضنا ضد الاستعمار التركي.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 11:32 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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هاني حسين
وجّه يوسف العقوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي، التحية والتقدير على مصر قيادة وشعبًا، قائلاً: "تحية إلى أهلنا في مصر".

وأضاف يوسف العقوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من البرلمان الليبي وهي غير شرعية ودستورية وفقا للقانون الليبي.

وتابع يوسف العقوري: "تم عرض حكومة الوفاق على البرلمان مرتين ولم تنل الثقة وهي غير شرعية، ولكن تم الاعتراف بحكومة الوفاق بقرار من مجلس الأمن وتم فرضها على الشعب الليبي".

وأكمل يوسف العقوري: "السراج استغل ظروف ليبيا ويعمل بشكل فردي بتوقيع اتفاقية مع أردوغان واستعمل بشكل فردي التمثيل الدبلوماسي في الخارج "، مضيفا: "البرلمان الليبي يعلن إلغاء اتفاقية أردوغان والسراح لأن أي اتفاقية يجب عرضه على البرلمان للتصديق وتم اتهامه بالخيانة العظمى وتم قطع العلاقات مع تركيا".

ولفت يوسف العقوري: "اتفاقية أردوغان والسراج أعطت أذن لأردوغان لتحقيق الحلم العثماني وأن يكون له موضع قدم في ليبيا، مضيفا: "لا نسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي ولنا سيادتنا وكرامتنا، وسندافع عن أرضنا وشرفنا وهذا استعمار تركي ونقف خلف الجيش الوطني الليبي".
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