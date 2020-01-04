الليبيون يستقبلون مليشيا أردوغان والسراج بالحجارة | شاهد

عرض الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، مقطع فيديو يرصد استقبال الشعب الليبي للمليشيات التابعة لأردوغان والسراج بالحجارة .
وفي اتصال سابق.. قال يوسف العقوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي، إن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من البرلمان الليبي وهي غير شرعية ودستورية وفقا للقانون الليبي .
وتابع يوسف العقوري:" تم عرض حكومة الوفاق على البرلمان مرتين ولم تنل الثقة وهي غير شرعية، ولكن تم الاعتراف بحكومة الوفاق بقرار من مجلس الأمن وتم فرضها على الشعب الليبي".
وأكمل يوسف العقوري:" السراج استغل ظروف ليبيا ويعمل بشكل فردي بتوقيع اتفاقية مع أردوغان واستعمل بشكل فردي التمثيل الدبلوماسي في الخارج "، مضيفا:" البرلمان الليبي يعلن إلغاء اتفاقية أردوغان والسراح لأن أي اتفاقية يجب عرضه على البرلمان للتصديق وتم اتهامه بالخيانة العظمى وتم قطع العلاقات مع تركيا".
ولفت يوسف العقوري:" اتفاقية أردوغان والسراج أعطت أذن لأردوغان لتحقيق الحلم العثماني وأن يكون له موضع قدم في ليبيا، مضيفا:" لا نسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي ولنا سيادتنا وكرامتنا، وسندافع عن أرضنا وشرفنا وهذا استعمار تركي ونقف خلف الجيش الوطني الليبي".
وفي اتصال سابق.. قال يوسف العقوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي، إن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من البرلمان الليبي وهي غير شرعية ودستورية وفقا للقانون الليبي .
وتابع يوسف العقوري:" تم عرض حكومة الوفاق على البرلمان مرتين ولم تنل الثقة وهي غير شرعية، ولكن تم الاعتراف بحكومة الوفاق بقرار من مجلس الأمن وتم فرضها على الشعب الليبي".
وأكمل يوسف العقوري:" السراج استغل ظروف ليبيا ويعمل بشكل فردي بتوقيع اتفاقية مع أردوغان واستعمل بشكل فردي التمثيل الدبلوماسي في الخارج "، مضيفا:" البرلمان الليبي يعلن إلغاء اتفاقية أردوغان والسراح لأن أي اتفاقية يجب عرضه على البرلمان للتصديق وتم اتهامه بالخيانة العظمى وتم قطع العلاقات مع تركيا".
ولفت يوسف العقوري:" اتفاقية أردوغان والسراج أعطت أذن لأردوغان لتحقيق الحلم العثماني وأن يكون له موضع قدم في ليبيا، مضيفا:" لا نسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي ولنا سيادتنا وكرامتنا، وسندافع عن أرضنا وشرفنا وهذا استعمار تركي ونقف خلف الجيش الوطني الليبي".