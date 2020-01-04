AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الليبيون يستقبلون مليشيا أردوغان والسراج بالحجارة | شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 11:39 م
الليبيون يستقبلون
الليبيون يستقبلون مليشيا أردوغان والسراج بـ الحجارة
Advertisements
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، مقطع فيديو يرصد استقبال الشعب الليبي للمليشيات التابعة لأردوغان والسراج بالحجارة .

وفي اتصال سابق.. قال يوسف العقوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي، إن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من البرلمان الليبي وهي غير شرعية ودستورية وفقا للقانون الليبي .

وتابع يوسف العقوري:" تم عرض حكومة الوفاق على البرلمان مرتين ولم تنل الثقة وهي غير شرعية، ولكن تم الاعتراف بحكومة الوفاق بقرار من مجلس الأمن وتم فرضها على الشعب الليبي".

وأكمل يوسف العقوري:" السراج استغل ظروف ليبيا ويعمل بشكل فردي بتوقيع اتفاقية مع أردوغان واستعمل بشكل فردي التمثيل الدبلوماسي في الخارج "، مضيفا:" البرلمان الليبي يعلن إلغاء اتفاقية أردوغان والسراح لأن أي اتفاقية يجب عرضه على البرلمان للتصديق وتم اتهامه بالخيانة العظمى وتم قطع العلاقات مع تركيا".

ولفت يوسف العقوري:" اتفاقية أردوغان والسراج أعطت أذن لأردوغان لتحقيق الحلم العثماني وأن يكون له موضع قدم في ليبيا، مضيفا:" لا نسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي ولنا سيادتنا وكرامتنا، وسندافع عن أرضنا وشرفنا وهذا استعمار تركي ونقف خلف الجيش الوطني الليبي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث البرلمان الليبي: حكومة السراج ليست شرعية وغير دستورية.. فيديو

بسبب عراب الخراب .. لماذا طالب البرلمان الليبي الأمم المتحدة بإلغاء قرار اعتماد حكومة الوفاق

صفعة لأردوغان.. اليونان تعترف بالبرلمان الليبي ممثلا رسميا للبلاد

تقرير جديد يكشف مخططات أردوغان والسراج الإرهابية لاحتلال ليبيا

وزير الخارجية الليبي: اتفاق أردوغان والسراج يهدد العلاقات مع الدول المجاورة

برلماني ليبي: حكومة السراج غير شرعية .. وتركيا تريد دعم الإرهاب ببلادنا

ترشيحاتنا

فايز السراج يحتفل برأس السنة في لندن.. وأحمد موسى: أحلى جهاد.. فيديو

مرتضى منصور مهاجمًا جمال الغندور: حكم مباراة الزمالك كاتب على صفحته الأهلي هو الحياة

قرار عاجل من البحرية البريطانية عن السفن التجارية عقب مقتل قاسم سليماني

لأول مرة.. جمال حمزة يكشف سبب رحيله عن الزمالك .. فيديو

مفاجأة.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تتنازل عن المحضر

المسماري يتوعد السراج: لن يفلت من العقاب هو وزمرته .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن