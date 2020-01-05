تعرف على أمنية هنا الزاهد في عيد ميلادها الـ 25

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها ال25 مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وغردت هنا الزاهد قائلة: "‏في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا و السعادة يارب ٢٠٢٠ تبقى خير على الكل".



ولقيت تغريدتها ردودا واسعة من متابعيها بالتهنئة لها بعيد ميلادها وجاءت التعليقات بين "‏‎كل سنه وانتى طيبه يارب تحققي اللي نفسك فيه وتكونى بصحه وسعاده" و "‏‎كل سنه وانتي طيبه. وعقبال ١٠٠ سنه وانتي واسرتك بخير " و" ‏‎‎كل سنة وانتى طيبة وعقبال سنييييين كتييييييير اوي وانتي في أحسن حال" و "‏‎زي القمر كل سنة وانتي طيبة"



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد بالاشتراك مع أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".



مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.