أفضل هدف عربي في 2019.. تكريم فلسطيني لـ محمود وادي نجم المصري

أقامت مؤسسة أمواج الرياضية الفلسطينية التي يترأسها عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين حفل تكريم للدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بعد فوزه بلقب صاحب أفضل هدف عربي في عام 2019 في الاستفتاء الذي نظمه أحد أكبر المواقع الرياضية العربية.



واختار الهدف الذي سجله محمود وادي للمصري في مرمى فريق سموحة، خلال شهر مارس الماضي كأفضل هدف عربي بناء على اختيار ألاف المشجعين من أقطار الوطن العربي.



وخلال الاحتفال الذي أقيم بالقاهرة والذي حضره رمزي صالح حارس مرمى المصري ومنتخب فلسطين الأسبق والمهندس أيمن الهندي مدير عام مؤسسة أمواج الرياضية ، أكد عبد السلام هنية، رئيس مؤسسة أمواج أن فوز محمود وادي بلقب أفضل هدف عربي خلال عام 2019 جاء ليتوج مجهودات وادي الكبيرة مع النادي المصري العريق وكذلك مع منتخب فلسطين الوطني.



وأعرب عن سعادته بالمستوى المتميز الذي قدمه محمود وادي مع المصري منذ انضمامه للمصري قبل نحو موسم ونصف الموسم وذلك على المستوى المحلي والأفريقي من خلال مشاركته مع المصري في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية لثلاثة نسخ على التوالي.



وأشار عبد السلام هنية إلى أن النادي المصري بات صاحب شعبية طاغية في فلسطين بما يقدمه من مستوى فني متميز من ناحية وكذلك لأنه يضم نجمين كبيرين من أبناء فلسطين وهما محمود وادي وزميله محمد صالح والذي اقترب كثيرا من العودة للمشاركة مع النسور الخضر بعدما شُفي تمامًا من إصابته.