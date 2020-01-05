سعفان يواصل جولاته الميدانية بتوقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بالعاشر من رمضان

يواصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة ، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا.



ويزور سعفان، العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ويشهد خلالها توقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بأثر رجعي من أول يوليو 2019 لنحو28 ألفا و690 عاملا بـ 40 شركة قطاع خاص يعملون بها ، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.



وأشار وزير القوي العاملة إلى أنه من المقرر أن يوزع سعفان خلال الزيارة 205 شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة ، فضلا عن توزيع 272 عقد عمل لمتحدي الإعاقة ، وذلك بحضور وكيل الوزارة مدير المديرية مدحت الغمراوي، وسمير عارف رئيس جمعية المستمرين بالعاشر من رمضان، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر، ووكيل المديرية أحمد عبد الهادي.