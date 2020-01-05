بتكلفة 84.3 مليون جنيه.. تطوير 7 قرى بالوادي الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، عن استهداف 7 قرى بالمحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".



وأكدت حنان مجدي أن المبادرة تستهدف ١٢١٥٥ نسمة في قرية الصحوة بالداخلة وقرى الشيخ مرزوق وعائشة عبد الرحمن والنهضة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بمركز الفرافرة وقرى درب الأربعين بمركز باريس.



جاء ذلك خلال لقائها، مع شباب "المجلس التطوعي" من مركزي الخارجة وباريس؛ للوقوف على التوصيات النهائية لمنتدى شباب الوادي الجديد الأخير، للبدء في دراسة آليات التنفيذ والمتابعة.



وأشارت إلى أن عمل شباب المجلس سيتم تقسيمه لمجموعات ليغطي كافه القرى المستهدفة، وذلك للمتابعة والرصد لمعرفة مدى تحقيق المطلوب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.



يأتي ذلك من أجل النهوض بمستوي القري تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياه كريمه" لتشمل القري والنجوع.