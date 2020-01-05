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أخبار العالم

ترامب أخبر شخصا واحدا فقط بعملية اغتيال سليماني.. تعرف عليه

الأحد 05/يناير/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
على الرغم من التكتم الشديد في الولايات المتحدة الذي سبق عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الرئيس دونالد ترامب اختص شخصا واحدا ليخبره بنبأ عملية الاغتيال.

وكان هذا الشخص سعيد الحظ، السيناتور الجمهوري المقرب من ترامب ورفيقه في لعب الجولف، ليندسي جراهام.

وأعلن جراهام أنه اطلع على الضربة الأمريكية التي قتلت قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني.

وتسبب هذا الأمر في المزيد من الهجوم على ترامب الذي لم يخبر أي من أعضاء الكونجرس وأخطر مجلس الشيوخ بعد انتهاء العملية.

ويعترض الديمقراطيون بشدة على عملية اغتيال سليماني، حيث يعتبرونها تصعيدا لا حاجة له قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران.
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