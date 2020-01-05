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أخبار العالم

تعرف على موقف عمان من مقتل قاسم سليماني

الأحد 05/يناير/2020 - 10:00 ص
الخارجية العمانية
الخارجية العمانية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الخارجية العمانية، عن متابعتها باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعت الخارجية العمانية في بيانل لها اليوم، الطرفين إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة.

كما دعت السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان قد قتل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في بغداد السبت في تشييع سليماني والمهندس، اللذين قتلا في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وفقا لروسيا اليوم.

وضم موكب كبير نظمته قوات "الحشد الشعبي" في المنطقة الخضراء في بغداد جثامين سليماني والمهندس والأشخاص الآخرين الذين قتلوا في الضربة الجوية الأمريكية.

وفي وقت سابق نقل المشيعون الجثامين بالسيارات إلى مدينة كربلاء جنوبي بغداد، لينتهي بها المطاف في النجف التي سيدفن فيها جثمان المهندس وجثامين العراقيين الآخرين.
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