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حوادث

النيابة الإدارية: خط ساخن لتلقي شكاوى الفساد على مدار الساعة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:01 ص
النيابة الادارية
النيابة الادارية
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جودت عيد
أعلنت النيابة الإدارية عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى الفساد على مدار الساعة، وذلك في ضوء توجه الدولة الشامل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتوجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيمانًا من النيابة بدور وسائل الإعلام الحيوي في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وهو الدور الأساسي والمكمل للأجهزة القضائية والرقابية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.

وتتلقى النيابة الإدارية بلاغات وشكاوى المواطنين عن واقعات الفساد المالي والإداري بجميع مؤسسات الدولة وذلك عبر الخط الساخن للنيابة الإدارية (١٦١١٧) والبريد الإلكتروني الرسمي "[email protected]" على مدار الساعة.
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