الأحوال المدنية : إصدار 981 ألف بطاقة رقم قومي خلال شهر

واصل قطاع الأحوال المدنية إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة ، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت .





وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر ديسمبر الماضى فى مجال إصدار بطاقات الرقم القومى عن إصدار (981406) بطاقة رقم قومى، وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار (1397555 ميلاد – 134113 وفاة – 78584 قيد عائلى – 3216 قيد فردى).



