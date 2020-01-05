الأحوال المدنية : إصدار 981 ألف بطاقة رقم قومي خلال شهر

واصل قطاع الأحوال المدنية إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة ، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت .
وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر ديسمبر الماضى فى مجال إصدار بطاقات الرقم القومى عن إصدار (981406) بطاقة رقم قومى، وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار (1397555 ميلاد – 134113 وفاة – 78584 قيد عائلى – 3216 قيد فردى).
وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (3046 قيد وقائع ميلاد أول مرة- 725 ساقط قيد ميلاد – 310 قيد وقائع وفاة – 38 ساقط قيد وفــاة – 584 قيد وقائع الزواج – 623 قرارات تصحيح – 5702 وثائق مترجمة)، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط (3352) قضية.