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حوادث

الأحوال المدنية : إصدار 981 ألف بطاقة رقم قومي خلال شهر

الأحد 05/يناير/2020 - 12:34 م
بطاقة رقم قومى
بطاقة رقم قومى
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مصطفى الرماح
واصل قطاع الأحوال المدنية إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة ، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت .

وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر ديسمبر الماضى فى مجال إصدار بطاقات الرقم القومى عن إصدار (981406) بطاقة رقم قومى، وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار (1397555 ميلاد – 134113 وفاة – 78584 قيد عائلى – 3216 قيد فردى).

وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (3046 قيد وقائع ميلاد أول مرة- 725 ساقط قيد ميلاد – 310 قيد وقائع وفاة – 38 ساقط قيد وفــاة – 584 قيد وقائع الزواج – 623 قرارات تصحيح – 5702 وثائق مترجمة)، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط (3352) قضية.
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