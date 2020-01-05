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رياضة

بطل الكاراتيه على الصاوي يشارك في بطولة سيرساس ايه بشيلى

الأحد 05/يناير/2020 - 04:01 م
علي الصاوي
علي الصاوي
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القسم الرياضى
غادر لاعب منتخب مصر للكاراتيه علي الصاوي القاهرة متوجها إلى شيلي للمشاركة في بطولة (سيرياس ايه) احدي بطولات الكاراتيه العالمية والتي تقام خلال الفترة من 10 الي 12 يناير وكان في وداعه فريق عمل روابط الرياضية.

أشار "الصاوى" إلى أنها أول بطولة يشارك فيها بعد توقيع عقد رعايته من قبل بنك القاهرة، وأنه سيسعى بكل قوة لتحقيق ميدالية و حصد النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو في أول مشاركة للكاراتيه في الاولمبياد.

وجّه الصاوى شكره للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه لبنك القاهرة الراعى الرسمى له وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصرى له.

الجدير بالذكر أن البطولة مدرجة ضمن التصنيف الاوليمبي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويتأهل اول اربعة في التصنيف الأوليمبي في الذي يعلنه الاتحاد الدولي للكاراتيه في ابريل المقبل، ويحتل الصاوى حاليًا الرابع فى التصنيف الاوليمبي وتعد البطولة هامه جدا لحصد النقاط ومن ثم زيادة فرص التأهل.
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