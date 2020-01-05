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ثقافة

30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور

الأحد 05/يناير/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
إفتتح الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري اليوم الأحد معرضًا فنيًا عن النسيج القباطي،بحضور د.ابراهيم الخولي مدرس النسيج بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير. 

المعرض يأتي بتعاون المتحف مع المعهد، حيث يشرف الخولي علي مشروع إعادة إحياء النسيج القباطي، والمعرض يعد من نواتج المشروع،ودارت حوله المحاضرة التي ألقاها الخولي علي هامش الافتتاح.

يضم المعرض الذي استضافه المتحف في إطار احتفالاته بعيد الميلاد المجيد 30 قطعة نسيج قباطي أنتجها طلاب المعهد بأيديهم ضمن المشروع، وجاءت تحاكي بعض معروضات المتحف الأصلية من النسيج القباطي.

ومن أبرز ما يتضمنه المعرض قطع نسيج قباطي مجسمة بشكل بارز، وذلك ليتمكن أصحاب الهمم من المكفوفين من التعرف عليها وتلمس حضارة وتاريخ مصر فيها،واكتشاف فنون النسيج القباطي.

هذا وقال أبو اليزيد أن المعرض مستمر لمدة 10 أيام، وسيشهد على هامشه جولات للزوار لتعريفهم بكنوز النسيج،فيما ينظم القسم التعليمي ورشة فنية وتعليمية للأطفال عن النسيج.
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور
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