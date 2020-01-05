30 قطعة نسيج تكشف تاريخ القباطي في متحف النسيج المصري.. صور

إفتتح الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري اليوم الأحد معرضًا فنيًا عن النسيج القباطي،بحضور د.ابراهيم الخولي مدرس النسيج بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير.





المعرض يأتي بتعاون المتحف مع المعهد، حيث يشرف الخولي علي مشروع إعادة إحياء النسيج القباطي، والمعرض يعد من نواتج المشروع،ودارت حوله المحاضرة التي ألقاها الخولي علي هامش الافتتاح.





يضم المعرض الذي استضافه المتحف في إطار احتفالاته بعيد الميلاد المجيد 30 قطعة نسيج قباطي أنتجها طلاب المعهد بأيديهم ضمن المشروع، وجاءت تحاكي بعض معروضات المتحف الأصلية من النسيج القباطي.





ومن أبرز ما يتضمنه المعرض قطع نسيج قباطي مجسمة بشكل بارز، وذلك ليتمكن أصحاب الهمم من المكفوفين من التعرف عليها وتلمس حضارة وتاريخ مصر فيها،واكتشاف فنون النسيج القباطي.



